Argentina debuta en el Mundial Sub 20 enfrentando a Cuba

Chile. La Selección Argentina enfrentará a Cuba por la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El partido será hoy a partir de las 20:00 y se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso. El encuentro será televisado por D Sports y Telefé.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega la cita mundialista con varias bajas de peso: Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no fueron cedidos por sus clubes porque la FIFA no los obliga a hacerlo.

De todos modos, otros futbolistas que juegan en el exterior sí estarán presentes y ellos son Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestiani (Benfica).

Por su parte, Cuba consiguió la clasificación tras vencer a Honduras en el torneo premundial de la CONCACAF disputado en agosto de 2024, y jugará la cita mundialista por segunda vez en su historia intentando mejorar lo hecho en 2013, edición de la que se despidió en fase de grupos tras perder todos sus partidos.

