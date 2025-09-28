Básquet y camaradería en el Club de Pesca con equipos de todo el país

Durante el fin de semana, Villa Carlos Paz recibió a equipos de distintas provincias en la 27° edición del tradicional torneo “Malditos los vicios, benditos los deportes”, un evento que nació años atrás en el Club de Pesca y que se consolidó como un clásico del básquet amateur argentino.

Con 48 horas ininterrumpidas de partidos, los participantes no solo compartieron su pasión por la pelota naranja, sino también momentos de integración, compañerismo y amistad. El espíritu del torneo trasciende lo deportivo: se trata de una iniciativa que busca unir a las personas en torno al deporte y promover hábitos saludables.

El público acompañó en gran número, generando un clima festivo y familiar en las instalaciones del club. Una vez más, la propuesta mostró cómo el básquet puede ser un puente entre generaciones, con equipos conformados por jugadores de distintas edades y trayectorias.