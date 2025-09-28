Carlos Paz

Chile, Uruguay y Argentina unidos por el hockey en la costanera

Equipos de Argentina, Chile y Uruguay participaron en el Carlos Paz Rugby Club, en una cita que combinó deporte, integración y turismo.
Deportes
domingo, 28 de septiembre de 2025 · 17:40

Este fin de semana, Villa Carlos Paz volvió a ser epicentro de un evento de jerarquía internacional con la realización del 19° Encuentro Internacional Infantil de Hockey 2025, organizado por VSD Eventos con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes.

Las canchas del Carlos Paz Rugby Club recibieron a delegaciones de distintas provincias argentinas, así como a equipos de Chile y Uruguay, en una cita que convocó a cientos de niños, familiares y entrenadores.

La propuesta combinó la competencia deportiva con un clima de integración y convivencia, favoreciendo el intercambio cultural y fortaleciendo el espíritu de equipo. Además, representó un fuerte movimiento turístico, ya que muchos visitantes aprovecharon la ocasión para conocer la ciudad y disfrutar de su oferta gastronómica y de entretenimiento.

Con un gran marco de público, la jornada dejó en claro la importancia de Villa Carlos Paz como destino elegido para eventos internacionales que trascienden lo estrictamente deportivo.

