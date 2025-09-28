En el final, Talleres logró un triunfo clave en su lucha por la permanencia

Córdoba. En una "final" por la permanencia, Talleres se impuso ayer por 1-0 a Sarmiento Córdoba y logró un triunfo clave en la fecha 10 del torneo Clausura de la Liga Profesional. Nahuel Bustos, en el final, marcó el único tanto de un partido al que le sobraron situaciones en los arcos y parecía finalizaba en cero. El equipo de Carlos Tevez aprovechó la derrota de Aldosivi y el empate de San Martín (SJ) para tomar respiro en la tabla anual justo antes del clásico con Belgrano, mientras que los conducidos por Facundo Sava miran con preocupación la de los promedios.

El equipo de Carlos Tevez en la fecha 11 tendrá nada menos que el clásico frente a Belgrano en condición de visitante, el domingo 5 de octubre, mientras que el sábado 4 los de Facundo Sava recibirán a Gimnasia en otro partido clave por la permanencia.

La lucha por la permanencia

Talleres suma 23 puntos y solamente tiene por debajo en la tabla anual a Aldosvi (18) y San Martín de San Juan (19), mientras que Sarmiento también está únicamente por arriba de estos dos equipos pero en la de los promedios.

