Instituto recibe a Lanús buscando meterse en zona de Playoffs

Córdoba. Instituto y Lanús jugarán este domingo desde las 20.15, en el Estadio Monumental Presidente Perón, por el Torneo Clausura.Torneo Clausura. Con chances de meterse en la zona de playoffs, el cuadro cordobés buscará volver a sumar de a tresluego de empatar con Godoy Cruz. Por otro lado, los dirigidos por Mauricio Pellegrino vienen en racha e intentarán acercarse a la punta, tras eliminar a Fluminense en el Maracaná por la Copa Sudamericana. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Pese a conseguir solamente una victoria en sus anteriores ocho presentaciones, la Gloria comenzó a corregir su mal andar y encadenó tres partidos sin perder, que la acercaron al pelotón que lucha por un lugar en los playoffs. Con esto en cuenta y luego de hacer tablas a un gol contra Godoy Cruz en Mendoza, en un duelo que tuvo un emotivo recibimiento al entrenador Daniel Oldrá, el conjunto blanquirrojo pudo alejarse del mal inicio del semestre, que lo había llevado a ser el más goleado de la Zona B.

Tras empatar 1 a 1 con un gol de Dylan Aquino, el Grana hizo historia y eliminó a Fluminense en el Maracaná para meterse en semifinales de la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo, en un encuentro que se demoró por la represión de la policía brasileña contra los hinchas argentinos. Ahora el equipo bonaerense tratará de aprovechar el envión con otros dos objetivos en mente: acercarse a la punta de la Zona B y a las plazas que otorgan cupo para los torneos internacionales del año próximo.

