Niños compartieron una jornada deportiva con la Liga Municipal

Este sábado se desarrolló una nueva fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil en Villa Carlos Paz, una propuesta que reúne a las distintas escuelas de fútbol que integran el programa Familia Activa.

Con una modalidad recreativa y no competitiva, los encuentros buscan generar un espacio de integración y aprendizaje, donde el foco está puesto en los valores del deporte, el trabajo en equipo y la camaradería entre los niños.

La jornada contó con la participación de familias y entrenadores que acompañaron a los pequeños jugadores, generando un clima de alegría y entusiasmo en cada partido.

Impulsada por la Dirección de Deportes del Gobierno de la Ciudad, la iniciativa consolida a la Liga Municipal como una herramienta de inclusión y formación, fortaleciendo el vínculo entre deporte, educación y comunidad.