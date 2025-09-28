Carlos Paz

Niños compartieron una jornada deportiva con la Liga Municipal

Niños de toda la ciudad compartieron una jornada recreativa que promueve la camaradería y la formación deportiva, organizada por la Dirección de Deportes.
Deportes
domingo, 28 de septiembre de 2025 · 17:43

Este sábado se desarrolló una nueva fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil en Villa Carlos Paz, una propuesta que reúne a las distintas escuelas de fútbol que integran el programa Familia Activa.

Con una modalidad recreativa y no competitiva, los encuentros buscan generar un espacio de integración y aprendizaje, donde el foco está puesto en los valores del deporte, el trabajo en equipo y la camaradería entre los niños.

La jornada contó con la participación de familias y entrenadores que acompañaron a los pequeños jugadores, generando un clima de alegría y entusiasmo en cada partido.

Impulsada por la Dirección de Deportes del Gobierno de la Ciudad, la iniciativa consolida a la Liga Municipal como una herramienta de inclusión y formación, fortaleciendo el vínculo entre deporte, educación y comunidad.

