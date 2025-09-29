Básquet: Club de Pesca se aseguró el pase a cuartos de final del Provincial

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca continúa imparable en el Torneo Provincial de Básquet. Anoche, en el Estadio Zisman-Germanetto de Villa Carlos Paz, la Primera División se impuso a Ameghino de Villa María por 78 a 62, en el marco de la novena fecha de la fase de grupos.

Con este triunfo, el equipo carlospacense sumó su novena victoria consecutiva, se mantiene como puntero en la tabla de posiciones y garantizó su clasificación a los Cuartos de Final del certamen.

En la última fecha de la fase de grupos, Pesca cerrará su participación enfrentando a Alberdi de Río Cuarto como visitante.

