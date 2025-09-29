Belgrano quiere sumar ante Barracas para seguir "prendido"

Buenos Aires. Barracas Central y Belgrano se enfrentarán este lunes, desde las 15:30 en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, se reencontró con la victoria el lunes pasado goleando a Newell’s después de estar cuatro partidos sin ganar. Además, también le ganó a la Lepra por los cuartos de final de la Copa Argentina y enfrentará a Argentinos Juniors en semifinales. Está séptimo con 12 unidades, clasificando a playoffs, pero tiene los mismos puntos que Huracán, quien marcha 10°. Por lo tanto, si también quiere luchar hasta el final por el Clausura deberá sumar este lunes ante Barracas.

Por su parte, El Guapo viene de sufrir una sorpresiva derrota como local ante un Sarmiento que está luchando en la zona baja por mantener la categoría. De todos modos, se mantiene como escolta de Unión con 15 puntos y una victoria contra Belgrano le permitiría seguir arriba con muchas chances de clasificar a octavos entre los primeros cuatro, lo que le daría la ventaja de jugar en su estadio.

