Intituto y Lanús no se sacaron ventajas

Córdoba. Instituto empató ayer sin goles con Lanús por la fecha 10 de la Liga Profesional.

La Gloria no mostró su mejor versión y no pudo ganar en Alta Córdoba para meterse se lleno en la pelea por clasificar entre los ocho primeros de la Zona B.

Ahora, Instituto visitará el sábado, a las 16.45, a San Martín de San Juan, un rival que está metido de lleno en la pelea por la permanencia.

El elenco de Alta Córdoba se quedó con 11 puntos en 10 partidos.

