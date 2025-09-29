La cordobesa Valentina Pertegarini se consagró bicampeona mundial de Rally Raid

Portugal. La cordobesa Valentina Pertegarini obtuvo por segundo año consecutivo el título de campeona mundial de navegantes en la categoría Challenger, en el Campeonato Mundial de Rally Raid. Este logro se materializó tras alcanzar el quinto puesto en la penúltima fecha del certamen, celebrada en Portugal, donde la oriunda de General Cabrera compitió junto a su esposo y compañero de equipo, el también cordobés Nicolás Cavigliasso.

La actuación de Pertegarini no solo reafirma su dominio en la disciplina, sino que también marca un hito para el automovilismo argentino, al mantener la corona mundial en una categoría de alta exigencia. Ella logró el título en su divisional de forma anticipada porque los navegantes no corren todo el año con el mismo piloto o quizá tampoco hacen toda la temporada. En este caso, ella logró sacarle a otro argentino, Bruno Jacomy, la diferencia de 65 puntos que le alcanzó para consagrarse.

Por su parte, Cavigliasso llegará a la última fecha del campeonato, que se disputará en Marruecos en noviembre, como líder de la clasificación general, con 168 puntos. Sus principales perseguidores son Paul Navarro (139), Dania Akeel (126) y Gonzalo Guerrero (113), quien se adjudicó la victoria en la prueba portuguesa. En esa competencia, Guerrero fue escoltado por Charles Munster, Pim Klaasen, Dania Akeel y el propio Cavigliasso.

El matrimonio cordobés este año ganó el Rally Dakar en la misma categoría y el puntaje especial en la carrera más dura del mundo fue clave para que ambos peleen por el título. Valentina ya lo logró y Nicolás está cerca. Cabe recordar que ambos no se dedican de lleno al automovilismo y su principal actividad es la agropecuaria con la cría de vacas y producción de maní.

La última fecha será el Rally de Marruecos y se llevará a cabo del 10 al 17 de octubre. Se tratará además de un evento en el que los equipos y pilotos lo usan como banco de pruebas para el próximo Rally Dakar que se llevará a cabo del 3 al 27 de enero.