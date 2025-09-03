El vóley de Club de Pesca sufrió una dura derrota por la Copa de Plata

Villa Carlos Paz. El vóley del Club de Pesca de Villa Carlos Paz atraviesa una semana cargada de compromisos en el cierre de la fase regular de la Copa de Plata, donde buscará sellar su clasificación a la siguiente instancia.

La Fecha 14 tuvo un mal arranque ayer en condición de local frente al Club Banco Nación, sufriendo derrotas en los tres encuentros disputados en el Estadio Zisman-Germanetto. La categoría Sub 12 cayó por 1-2, La Sub 14 por 2-3 y la Primera por 0-3.

Pese a los traspiés, la actividad continuará mañana, cuando el equipo de Primera visite a Club Social y Deportivo La Calera para disputar el encuentro pendiente de la Fecha 13, desde las 21:30.

El cierre de la fase regular será el sábado 6 de septiembre, nuevamente en condición de local y frente a Banco Nación, donde se medirán las categorías Sub 16 (10:00 hs), Sub 18 (11:30 hs) y Sub 21 (13:00 hs).

Con estos compromisos, el Club de Pesca intentará recomponerse y culminar de la mejor manera su participación en la fase clasificatoria del certamen.