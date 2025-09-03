Eliminatorias: Argentina se entrenó pensando en Venezuela

Buenos Aires. La selección argentina continúa con los entrenamientos de cara al duelo de mañana frente a Venezuela en el estadio Monumental de River Plate por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ayer, bajo un clima inestable, fresco y con algunas lluvias intermitentes, el equipo practicó bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

En el predio de Ezeiza que lleva su nombre, Lionel Messi fue uno de los primeros jugadores en salir al campo rodeado de sus laderos, Rodrigo De Paul -con gorro de lana- y Leandro Paredes. En la cancha ya se encontraban el Cuti Romero junto con Thiago Almada haciendo algunos pases con la pelota. En esa ronda de toques también se encontraban participando Giovani Lo Celso y Nahuel Molina. A La Pulga se lo vio sonriente y distendido de cara a lo que podría ser su despedida con la Selección en suelo argentino.

Con el correr de la práctica, la cual fue abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos, Scaloni fue repartiendo algunas pecheras para realizar trabajos tácticos y con pelota. En esos ejercicios, el técnico fue mezclando algunos habituales titulares con otros futbolistas que suelen ir al banco de los suplentes. Sin embargo, se pueden deducir quiénes podrían ser de la partida el jueves en el Monumental, donde Messi jugará su último partido como local en una Eliminatoria.

Cabe destacar que durante la práctica de este martes, Nicolás Otamendi no se entrenó con el resto de sus compañeros, ya que fue uno de los últimos en llegar y, al hacerlo en horario nocturno, se le dio licencia para descansar. Además, Alexis Mac Allister aún no llegó al país, producto de un problema con su vuelo que debía partir desde Ámsterdam y fue cancelado. El mediocampista del Liverpool llegó anoche vía París y tendrá un solo entrenamiento previo al duelo ante la Vinotinto. Además, el pampeano arrastra molestias físicas y deberá ser evaluado en el ensayo de hoy. La alternativa sería el ingreso de Exequiel Palacios. El mediocampo se completaría con la presencia de Paredes, quien reemplazará al suspendido Enzo Fernández (recibió dos fechas tras la expulsión ante Colombia).

De no mediar inconvenientes, los 11 que saldrían al campo en Núñez el jueves a partir de las 20:30 serían: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios y Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.