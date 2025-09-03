La Falda vivirá una fiesta deportiva con gimnasia rítmica en septiembre

El próximo domingo 7 de septiembre, desde las 10 horas, el anfiteatro de La Falda recibirá el Torneo Uniendo Sueños 2025, un evento que nació como iniciativa local y que hoy se expande con alcance nacional.

Participarán escuelas de gimnasia rítmica de distintas provincias, compartiendo talento, esfuerzo y pasión en una jornada que busca consolidarse como referencia en el calendario deportivo y artístico argentino.

Con entradas generales a $5000 —a partir de los 10 años—, la propuesta invita a vecinos y visitantes a ser parte de un espectáculo que combina disciplina, creatividad y comunidad.

Desde la organización destacaron que el torneo “ya es un puente que une a la comunidad, potenciando a las gimnastas y creando experiencias inolvidables”.