Con un polémico arbitraje, Belgrano empató con Barracas

Buenos Aires. En un Estadio Claudio Fabián Tapia que prometía emociones, Barracas Central y Belgrano de Córdoba igualaron 1-1 en un partido en el que ambos equipos dejaron pasar oportunidades importantes para sus objetivos en el Torneo Clausura.

El encuentro comenzó con un leve dominio de Barracas, que logró aproximarse al arco de Thiago Cardozo en un par de ocasiones. Sin embargo, con el paso de los minutos, el desarrollo se volvió parejo: Belgrano ganaba los duelos individuales en la mitad de la cancha y mostraba señales de crecimiento, aunque sin lograr generar situaciones de peligro claras.

A los 16 minutos, Barracas golpeó primero. Jhonatan Candia recibió dentro del área y remató cruzado para vencer al arquero visitante, abriendo el marcador. Desde ese momento, el Guapo resistió los intentos ofensivos del Pirata, que recurrió a la pelota parada y los disparos de larga distancia de Lucas Zelarayán para buscar el empate.

En el cierre del primer tiempo, Nicolás Uvita Fernández parecía igualar el partido, pero el VAR anuló el gol por una supuesta falta previa de Franco Jara, que generó gran polémica, ya que en las imágenes pareciera no existir.

No obstante, Belgrano encontró la recompensa al inicio del segundo tiempo: tras un cabezazo de Jara que fue desviado por Marcos Ledesma, el delantero volvió a empujar un centro rasante y consiguió el 1-1 definitivo, luego de la confirmación del VAR que descartó fuera de juego.

Belgrano tomó el control del juego durante gran parte del complemento y generó varias oportunidades, aunque se topó una y otra vez con la destacada actuación del arquero Ledesma. La más clara fue un remate de Francisco González Metilli que el guardameta desvió con seguridad, manteniendo la igualdad en el marcador. Barracas reaccionó tímidamente, pero no logró vulnerar al Pirata.

Con este resultado, Barracas Central se mantiene segundo en la Zona A con 16 puntos, a uno de Unión de Santa Fe, y ocupa el octavo puesto en la tabla anual, dejando escapar la chance de acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores. Por su parte, Belgrano escaló al décimo lugar del Clausura con 13 unidades y se ubica 20° en la tabla acumulada con 30 puntos.

En la próxima jornada, Barracas visitará a Estudiantes en La Plata el domingo 5 de octubre a las 16:30, mientras que Belgrano enfrentará a su clásico rival, Talleres, en el Mario Alberto Kempes a las 16:45 del mismo día.

