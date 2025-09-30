Delegaciones de Santa Fe y Punilla participaron en jornada de artes marciales

Este sábado, Valle Hermoso fue escenario de una propuesta distinta con una clase abierta y gratuita de Sibpalki, un arte marcial de origen coreano. La actividad estuvo a cargo de la Escuela Kyo Sado Yoo y se desarrolló al aire libre, en un entorno natural.

La jornada contó con la presencia de practicantes de la escuela local, representantes de Capilla del Monte y una delegación especial llegada desde la provincia de Santa Fe.

Vecinos y visitantes pudieron acercarse para observar la disciplina, conocer más sobre su historia y técnicas, e interactuar con los instructores y participantes.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros buscan promover la actividad física, la cultura y la integración comunitaria.