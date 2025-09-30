Villa Carlos Paz será sede del Torneo Internacional de mini básquet y U13

Villa Carlos Paz será nuevamente anfitriona de un evento deportivo internacional. Entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre se desarrollará el 20º Encuentro Torneo Internacional de mini básquet, mosquito y U13, con la participación de equipos de distintos puntos del país y del extranjero.

Los partidos se disputarán en tres escenarios: el Estadio Arena, el Club Bolívar y el Club de Pesca, bajo las reglas internacionales FIBA, adaptadas a la modalidad de competencia juvenil.

El cronograma es el siguiente:

Viernes 3 de octubre

14 a 18 hs. | Partidos en Club Bolívar, Estadio Arena y Club de Pesca

Sábado 4 de octubre

9 a 19 hs. | Club Bolívar

9 a 18 hs. | Estadio Arena

9 a 19 hs. | Club de Pesca

Domingo 5 de octubre

9 a 12 hs. | Partidos en Club Bolívar, Club de Pesca y Estadio Arena

12:30 hs. | Show de Rosco y Premiación

El torneo, que celebra su 20ª edición, busca fortalecer los lazos deportivos y culturales a través del básquet formativo, promoviendo la integración y el aprendizaje en un marco de competencia sana.