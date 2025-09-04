Con doblete de Messi en su despedida, Argentina goleó 3-0 a Venezuela

Buenos Aires. La Selección Argentina vivió una noche histórica en el Estadio Monumental, donde goleó 3-0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro quedó marcado por la despedida oficial de Lionel Messi en el país, quien se llevó todas las miradas con una actuación memorable y dos goles.

El capitán argentino salió al campo acompañado por sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en medio de una ovación ensordecedora. El clima fue de fiesta y emoción, con una hinchada que no dejó de homenajear a su ídolo en cada jugada.



El partido

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni arrancó con Franco Mastantuono como sorpresa en el once titular, el joven de 18 años surgido en River y actualmente en el Real Madrid. Desde el inicio, Argentina dominó la posesión, aunque le costó concretar en el área rival.

La apertura del marcador llegó a los 40 minutos del primer tiempo: un pase preciso de Leandro Paredes dejó solo a Julián Álvarez, quien asistió a Messi. El “10” eludió al arquero Rafael Romo con calidad y definió con un toque sutil para el 1-0.

En la segunda parte, la Albiceleste siguió controlando el juego. A los 31 minutos, Messi habilitó a Nicolás González, que envió un centro perfecto para Lautaro Martínez, quien marcó el segundo gol con su primer contacto con la pelota.

Cuatro minutos después, otra combinación colectiva terminó con un pase de Thiago Almada para Messi, que firmó su doblete y el 3-0 definitivo. En el cierre, el astro argentino volvió a anotar, pero su gol fue anulado por posición adelantada.



Fiesta y despedida

Más allá del resultado, la noche quedó grabada por el simbolismo: el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino con la Selección. La ovación del público fue permanente, reconociendo al capitán que condujo al equipo a la gloria en el Mundial de Qatar.

Con esta victoria, Argentina —ya clasificada como primera— alcanzó los 38 puntos en la tabla y cerrará su participación en las Eliminatorias frente a Ecuador en Guayaquil.

