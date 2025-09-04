Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso invitó a vecinos de todas las edades a sumarse a las actividades deportivas gratuitas y que se dictan todos los días y en todos los horarios, según explicaron en una amplia gacetilla de prensa.



Grilla de actividades

? Escuela Municipal de Fútbol Infantil (5 a 12 Años) Ambos Sexos

Para mayor Información comunicarse con el Área de Deportes 3548566212 o Prof. Matías 3548602357

? Iniciación Deportiva y Running Recreativo (5 a 12 Años) Ambos Sexos ?????

Para mayor información comunicarse con el Área de Deportes 3548566212; Prof. Paula 1137578201 o Prof. Brenda 3541388419

? Básquet Mixto para Adolescentes (14 a 17 Años)

Comunicarse con el Área de Deportes y Recreación 3548566212 o Prof. Nahuel 3548637353

? Gimnasia Funcional (Adultos) Ambos Sexos

Comunicarse con el Área de Deportes 3548566212 o Prof. Ana 3548633756

? Caminatas Saludables para todo Público (Ambos Sexos)

Consultas Área de Deportes 3548566212 o Prof. Nadia 3548567962

? Treeking para todo Público (Ambos Sexos)

Por consultas comunicarse con el Área de Deportes 3548566212 o Prof. Nadia 3548567962

? Newcom para Adultos (Ambos Sexos)

Consultas al Área de Deportes y Recreación 3548566212 o Prof. Nahuel 3548637353

? Running Recreativo para Adolescentes y Adultos (Ambos Sexos)

Consultas Área de Deportes 3548566212 o Prof. Paula 1137578201

? Arte Marcial – SIBPALKI, Infantil, Juvenil y Adultos (Ambos Sexos)

Consultas al Área de Deportes 3548566212 o Prof. Anìbal y Liliana 3548633890

? Deporte Adaptado Mayores de 18 años (Ambos Sexos)

Consultas Prof. Brenda 3541388419, Prof. Ana 3548633756, Área de Deportes 3548566212 o Sra. Daniela Ferreyra (Desarrollo Social Municipalidad).

? Deporte Adaptado Niños y Adolescentes 6 a 17 años (Ambos Sexos) Intelectual – Motriz – Sensorial

Consultas Prof. Brenda 3541388419, Prof. Ana 3548633756, Área de Deportes 3548566212 o Sra. Daniela Ferreyra (Desarrollo Social Municipalidad)

? Recreación Taller Protegido Manitos de Barro Adultos (Ambos Sexos)

Consultas: Prof. Brenda 3541388419, Prof. Ana 3548633756, Área de Deportes 3548566212 o Sra. Daniela Ferreyra (Desarrollo Social).