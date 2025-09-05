El básquet del Club de Pesca afronta un fin de semana cargado

Villa Carlos Paz. El básquet del Club de Pesca de Villa Carlos Paz tendrá un intenso fin de semana con partidos decisivos en el marco del Torneo “Guillermo Hunicken” y la Liga Cordobesa del Centenario “B”.

Las competencias comenzarán hoy viernes, cuando los equipos del club reciban en el estadio Zisman-Germanetto a Dante Alighieri por la Fecha 4 de la Fase 2 del Torneo “Guillermo Hunicken”. A las 20:30 jugará la categoría U17, mientras que el cierre estará a cargo de la Primera División, desde las 22:15.

La actividad continuará mañana, esta vez en condición de visitantes frente al mismo rival, Dante Alighieri, en su estadio. La jornada comenzará con el minibásquet, a las 13:00 con Mosquitos y Pre-Mini, seguido por el Mini a las 14:00. Más tarde se medirán las divisiones formativas: U13 (15:30), U15 (17:30) y U21 (19:30).

El fin de semana cerrará el domingo, cuando la Primera División visite a CAJU de Almafuerte por la Fecha 6 de la Liga Cordobesa del Centenario “B” – Provincial de Primera. El partido está programado para las 19:00 en el estadio de CAJU.

En esta ocasión, las divisiones U16 y U19 Desarrollo tendrán fecha libre.