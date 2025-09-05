El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi tras la despedida en el Monumental

Antonela Roccuzzo vivió una noche cargada de emociones en el estadio Monumental y acompañó a Leo Messi en la despedida oficial del público argentino, tras haber anunciado que no volverá a jugar por Eliminatorias en territorio nacional. La esposa del crack rosarino hizo público un sentido mensaje en las redes sociales luego de un partido histórico, donde «La Scaloneta» se impuso por 3 a 0 frente a Venezuela.

Tras haber seguido los acontecimientos desde un palco, acompañada por Celia Cuccittini (la madre del futbolista), se mostró emocionada por la presencia de sus tres hijos en el campo de juego y el himno cantado por Euge Quevedo.

Al término del partido. hizo un posteo en su cuenta de Instagram: «Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!!! Te amamos Leo Messi».

Inmediatamente, la publicación se viralizó y fue replicada por fanáticos, medios y otros jugadores de fútbol.