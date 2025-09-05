La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana

Paraguay. Luego de los descargos escritos y las audiencias presenciales, la Conmebol dio a conocer el fallo tras la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que debió ser suspendido por graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El organismo continental decidió que Independiente sea descalificado del torneo. El Rojo, además, perderá la localía en los próximos siete partidos, y tampoco tendrá público en los siguientes siete encuentros en condición de visitante.

Por su parte, la U de Chile disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, pero lo hará sin su público en condición de local durante siete encuentros. Al igual que ocurrió con la institución de Avellaneda, los hinchas chilenos no podrán ver a su equipo en condición de visitante en los siguientes siete juegos.

Además, la Conmebol aplicó multas económicas a las dos instituciones que ascienden a los 250 mil dólares y un pedido explícito de que exhiban un cartel con la frase “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA", entre otras medidas.

El duelo se había detenido minutos después de iniciado el segundo tiempo el pasado miércoles 20 de agosto. Los sucesos de agresión en Avellaneda se iniciaron alrededor de las 20hs, según confirmó el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, con los ataques de hinchas chilenos a fanáticos del club local. Y culminaron cerca de la medianoche cuando un grupo de barras de Independiente irrumpió en la popular visitante y realizó una vil agresión a los últimos simpatizantes de la U que quedaban todavía en ese sector.

Si bien los incidentes iniciales se registraron antes del horario pautado para el juego, los primeros síntomas de la gravedad del problema se vieron durante el entretiempo de este encuentro. Más allá de que se intentó despejar la tribuna visitante con el aviso de la voz del estadio y se buscó comenzar el segundo tiempo, la escalada de violencia impidió la continuidad del juego y obligó a una “cancelación” por parte de la Conmebol.

Los dirigentes de Independiente viajaron inmediatamente después del encuentro a Asunción para tener la primera reunión con Conmebol, pero luego ambas entidades presentaron un descargo escrito el pasado miércoles 27 de agosto. El último paso se dio el martes 2 de septiembre con audiencias presenciales de los representantes de un lado y el otro con los jueces del máximo organismo del fútbol en la región.