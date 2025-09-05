La emoción de Messi tras el partido: "Mi sueño era tener cariño en mi país"

Buenos Aires. Lionel Messi vivió una noche histórica y emocionante ayer en el estadio Monumental, luego del brillante triunfo de Argentina sobre Venezuela 3 a 0 por las Eliminatorias. El diez fue ovacionado desde que pisó el césped, se emocionó, marcó dos goles y festejó junto a los hinchas argentinos y su familia.

"Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente... Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo... Mi sueño era tenerlo acá en mi país, con mi gente", afirmó la Pulga, en una jornada emotiva.

A los 39 minutos del primer tiempo, Leandro Paredes envió una espectacular y precisa habilitación para Julián Álvarez. La Araña controló, pisó el área y engañó a los defensores venezolanos. Podría haber rematado y finalizar la jugada, pero eligió asistir al capitán: se la cedió a Messi, quien la picó y puso el 1-0 para la Albiceleste.



En la segunda mitad, a los 31 minutos, participó en el segundo gol de la Albiceleste. Sacó rápido en un tiro libre, Nico González envió un centro preciso al área y Lautaro Martínez conectó de cabeza para el 2-0. Y, poco después, tras una conexión con Thiago Almada, la empujó abajo del arco para el 3-0. De esta manera, selló su doblete, llegó a ocho goles en el torneo, superó a Luis Díaz y es el máximo goleador de estas Eliminatorias. Y estuvo cerca del hat-trick: después la picó por encima del arquero y marcó otro golazo, pero se lo anularon por off side.

"Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, adelante de nuestra gente. Más obviamente después de ganar. Hace muchos años venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz", afirmó el astro rosarino luego de ser la gran figura de la victoria.

A su vez, reflexionó sobre sus momentos complicados con el conjunto nacional en otras etapas y remarcó que siempre luchó por sentir el amor de los argentinos: "Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente... Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo... Mi sueño era tenerlo acá en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, con el grupo que lo intentó y no consiguió consagrarse. Se me dio a mí y a algunos de esa camada".

Por último, cuando fue consultado sobre si ya decidió que participará del próximo Mundial, reconoció que "nueve meses pasan muy rápido" y dejó en claro que su intención es llegar en óptimas condiciones a esa época en 2026: "Lo mismo que dije en su momento. Lo más lógico era que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Este año tuvimos muchísimos partidos".

"Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal, prefiero no estar", sentenció.

