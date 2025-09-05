La noche inolvidable de Euge Quevedo, cantó el himno en la despedida de Messi

La cantante cordobesa Euge Quevedo fue la encargada de entonar las estrofas del himno argentino en una noche histórica en el Monumental de Núñez, donde Lionel Messi se despidió del público argentino y jugó su último partido por Eliminatorias. El equipo albiceleste se impuso a Venezuela por 3 a 0, «La Pulga» marcó dos golazos y hasta se emocionó con la sentida versión que hizo la integrante de La Banda de Carlitos.

En la previa del encuentro, se presentó el grupo cuartetero con Kesito Pavón en escena y también «Q’ Lokura» y Uriel Lozano.

«La Muela» interpretó la canción patria sin acompañamiento instrumental y con una escarapela en la pecho, ante la atenta mirada de los integrantes del seleccionado argentino y más de 80.000 personas que colmaron el estadio.

Entre quienes siguieron su presentación, se hallaba el protagonista de la noche: Leo Messi, quien estuvo acompañado en el campo de juego por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y con el resto de su familia en un palco.