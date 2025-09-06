Carlos Paz comienza a vibrar al ritmo de las Leyendas del Rally

Este sábado 6 de septiembre, la ciudad de Villa Carlos Paz albergará una nueva edición del Gran Premio «Leyendas del Rally» que reunirá a los autos históricos que quedaron grabados en el mundo del deporte motor. Se anuncia la participación de numerosas tripulaciones de autos de rally históricos de carrera, réplicas, recreación homenaje de versiones de homologación y modelos de interés especial.

La apertura se concretó a las 8,45 horas y a las 10 horas, se concretó la largada desde las Plaza del Rally.

Esta tarde, a las 19 horas, se hará un reagrupamiento en el Playón Municipal y a las 20 horas, habrá una exposición nocturna de vehículos sobre la calle 9 de Julio (entre Av. San Martín y Orgaz).

Se trata de una oportunidad única para ver de cerca a los míticos autos de rally que forjaron la historia y dejaron el recuerdo imborrable en la memoria colectiva.

Juan Solé, director de Deportes de la Municipalidad de Carlos Paz, expresó a EL DIARIO: «Estamos contentos de tener otro fin de semana más en la ciudad con muchos eventos deportivos importantes. En una ciudad tuerca como es Villa Carlos Paz, un evento tan clásico y tan importante como este de Leyendas del Rally, nos llega de orgullo. Son autos clásicos que han corrido también en las sierras de Córdoba en muchas competencias de rally».

Por su parte, Sergio Fernández (responsable del área de Deporte Automotor), agregó: «Hemos logrado dejar la Plaza del Rally en condiciones en menos de cuatro días y la gente de Carlos Paz del mundo motor, está agradecida. Vamos a seguir trabajando, a seguir haciendo cosas por el mundo motor y las puertas abiertas. Han venido treinta autos, mucha gente de afuera también, y la verdad que están muy felices. Se está trabajando sobre la posibilidad de traer pilotos de la época que aún estén».