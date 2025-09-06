Copa Argentina: Independiente Rivadavia es el primer semifinalista

País. La 15ª edición de la Copa Argentina, que dará un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya entró en su etapa de definición y empezó a armarse el cuadro de semifinales, con un equipo ya clasificado. Ya la competencia no tiene a Boca, debido a que perdió en 16avos ante Atlético Tucumán, pero todavía tiene a River en la carrera, aunque deberá enfrentarse a Racing en las semifinales en una parada brava.

Con un contundente 3-1, Independiente Rivadavia se convirtió en el primer semifinalista tras vencer a Tigre, gracias a los goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio. Así, el equipo mendocino ya está entre los cuatro mejores y espera por conocer a su rival, que saldrá del picante cruce entre el Millonario y la Academia.

En tanto, Newell's se enfrentará a Belgrano, mientras que Argentinos hará lo propio ante Lanús, para definir a los dos semifinalistas del otro lado del cuadro.