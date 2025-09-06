Cuánto costarán las entradas para ver a Belgrano por Copa Argentina

País. La Copa Argentina es el gran objetivo de Belgrano, y contra Newell’,s por los cuartos de final el próximo miércoles 17 de septiembre, se sentirá local en Villa Mercedes, San Luis. Y otra vez, ante una enorme asistencia de hinchas del “Pirata”.

Los precios de las entradas ya se dieron a conocer de manera extra oficial: 35 mil pesos la popular y 60 la platea. Un incremento de 10 mil pesos en plateas, mientras que la “popu” costará el mismo precio que en octavos de final.

La venta de entradas comenzará el lunes 15 de septiembre en Alberdi de manera presencial para los socios que podrán adquirir hasta cinco boletos cada uno y de quedar un remanente se venderán el día martes 16 para público general. Siempre en las boleterías del estadio Julio César Villagra.

