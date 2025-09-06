El Club Carlos Paz recibe este fin de semana el certamen Lady Tennis 2025

El Club Carlos Paz es escenario del Torneo Nacional Lady Tennis 2025, que se desarrollará este sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 9 a 20 horas.

El evento, organizado con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad, reunirá a parejas femeninas de distintas provincias que competirán bajo la modalidad dobles damas.

Las categorías habilitadas para esta edición son B1+30, B2+30, C1+30, C2+30 y C+50. La actividad promete un fin de semana de deporte y camaradería con participación de jugadoras de todo el país.