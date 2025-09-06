El Club Carlos Paz recibe este fin de semana el certamen Lady Tennis 2025

Torneo nacional de tenis femenino llega a Carlos Paz
El Club Carlos Paz recibe este fin de semana el certamen Lady Tennis 2025Más de 100 jugadoras de distintas provincias competirán en dobles damas en categorías que van desde +30 a +50 años.
El Club Carlos Paz es escenario del Torneo Nacional Lady Tennis 2025, que se desarrollará este sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 9 a 20 horas.
El evento, organizado con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad, reunirá a parejas femeninas de distintas provincias que competirán bajo la modalidad dobles damas.
Las categorías habilitadas para esta edición son B1+30, B2+30, C1+30, C2+30 y C+50. La actividad promete un fin de semana de deporte y camaradería con participación de jugadoras de todo el país.