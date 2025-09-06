Los Pumas y un partido clave para su futuro en el Rugby Championship

Australia. Los Pumas disputarán este sábado (desde la 1.30 de la mañana de Argentina) un partido clave ante los Wallabies por la tercera fecha del Rugby Championship. Tras la victoria ante los All Blacks, los argentinos afrontarán dos fines de semana seguidos en territorio australiano con el deseo de conseguir resultados positivos que le permitan soñar con pelear por el título de esta trascendental certamen por primera vez en su historia. Televisarán ESPN y Disney+.

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi presenta cambios en la primera línea, donde la ausencia de Pedro Delgado obliga al ingreso de Joel Sclavi como pilar derecho, acompañado por Mayco Vivas y Julián Montoya, quien mantiene la capitanía. En la segunda línea, Franco Molina se afirma como socio de Pedro Rubiolo, mientras que en la tercera Marcos Kremer regresa para juntarse con Juan Martín González y Pablo Matera, quien asume la posición de octavo.

Entre los backs, Gonzalo García sigue como medio scrum, aunque la conducción ofensiva recaerá en Santiago Carreras. El cordobés heredó la camiseta número diez tras la lesión de Tomás Albornoz ante Nueva Zelanda y fue protagonista en el triunfo pasado, mostrando un rendimiento sólido. En el centro del campo se mantienen Santiago Chocobares y Lucio Cinti, mientras que la zaga y las puntas tendrán nuevamente a Juan Cruz Mallía, Mateo Carreras y Bautista Delguy respectivamente. La lista de suplentes incluye a Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.

El entrenador argentino apuesta a sostener el equilibrio entre renovación y experiencia, buscando consolidar el rendimiento del equipo tras un partido exigente en Vélez Sarsfield. La inercia de las modificaciones responde tanto a la acumulación de desgaste físico como a la necesidad de ajustar detalles frente a un rival de máxima exigencia.



