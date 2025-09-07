Aryna Sabalenka alcanzó la gloria por segunda vez en el US Open

EE.UU. En un Arthur Ashe Stadium que se vistió de gala para la ocasión, Aryna Sabalenka se impuso ayer sobre Amanda Anisimova y se consagró campeona del US Open. La bielorrusa ganó por segunda vez en su carrera el Abierto de los Estados Unidos al vencer a la tenista local con parciales de 6-3 y 7-6 (3). En un encuentro que duró 1 hora y 34 minutos, la número 1 del ranking WTA ganó el cuarto Grand Slam de su historia y el primero en el 2025, luego de perder dos finales.

El primer set estuvo marcado por las complicaciones que tuvieron en el servicio. Con puntos cortos, devoluciones contundentes y golpes profundos, hubo un total de cinco quiebres. Hubo lapsos en los que se notó a Sabalenka considerablemente incómoda ante una Anisimova que buscaba las líneas constantemente, con un revés cruzado a dos manos como su arma principal.

Sin embargo, a pesar de la paridad en los primeros games, la número 1 del ranking WTA marcó un punto de inflexión al quebrar en dos oportunidades seguidas para ponerse 5-3 en ventaja. Allí, logró controlar la velocidad del juego e impuso condiciones en la pista. De esta manera, se llevó la primera manga con un parcial de 6-3 a favor.

La bielorrusa tuvo el dominio de la final en el comienzo del segundo set. Quebró rápidamente para ponerse 2-1 arriba al mantener una contundente consistencia en su juego. Anisimova, por su parte, siguió impregnando un juego vertiginoso que derivó en algunos errores no forzados. Además, ambas sostuvieron la propuesta agresiva y los puntos se definían en pocos golpes.

No obstante, la tenista local logró reponerse y quebró en la mitad de la manga para empatar el resultado en 3-3. Aunque volvió a resurgir la figura de Sabalenka: quebró el servicio de la estadounidense y estiró la ventaja a 5-3. Sin embargo, Anisimova se reivindicó de forma categórica, recuperó el break y se adelantó 6-5 al tomar las riendas del juego.

El segundo set se definió en un tie-break espectacular. Aryna Sabalenka sacó a relucir su experiencia y, aprovechando las fallas en el servicio de Anisimova, se impuso sobre la jugadora de 24 años con un contundente 7-3. De esta manera, cortó una racha de 10 años en el Abierto de los Estados Unidos sin que haya una campeona de forma consecutiva.

Sabalenka logró mantener la corona del US Open. La bielorrusa llegó a la final por tercer año consecutivo: en 2023 cayó contra Coco Gauff y en 2024 se impuso sobre Jessica Pegula. Al mismo tiempo, cortó con la mala racha del 2025 y ganó su primer Grand Slam en el 2025. Este se sumará a los dos Australian Open que ganó en 2023 y 2024.

En el presente calendario WTA, la tenista de 27 años venía de perder la final del AO frente a Madison Keys. Lo mismo le sucedió en Roland Garros, donde fue derrotada por Coco Gauff. Por su parte, la propia Amanda Anisimova la había eliminado en las semifinales de Wimbledon con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4.

La actividad en el Arthur Ashe Stadium finalizará el día domingo con la final masculina del US Open. Al igual que las últimas definiciones de Grand Slam del calendario ATP, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se batirán en un duelo frenético que dará inicio a las 15:00 (hora argentina).

