El Club Carlos Paz vivió un intenso fin de semana de tenis femenino

El fin de semana del 6 y 7 de septiembre se llevó a cabo en el Club Carlos Paz el Torneo Nacional “Lady Tennis 2025”, una competencia que reunió a parejas femeninas de distintas provincias en una cita que se extendió de 9 a 20 horas.

El certamen, que contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad, se desarrolló en la modalidad dobles damas y tuvo acción en varias categorías: B1+30, B2+30, C1+30, C2+30 y C+50.

La convocatoria atrajo a jugadoras de diferentes puntos de la Argentina y permitió disfrutar de un fin de semana cargado de deporte y camaradería en las canchas locales, consolidando a Villa Carlos Paz como escenario de eventos deportivos de alcance nacional.