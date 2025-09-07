El Club Carlos Paz vivió un intenso fin de semana de tenis femenino

Villa Carlos Paz
El Club Carlos Paz vivió un intenso fin de semana de tenis femeninoDurante dos jornadas se disputaron partidos de dobles con jugadoras de todo el país.
El fin de semana del 6 y 7 de septiembre se llevó a cabo en el Club Carlos Paz el Torneo Nacional “Lady Tennis 2025”, una competencia que reunió a parejas femeninas de distintas provincias en una cita que se extendió de 9 a 20 horas.
El certamen, que contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad, se desarrolló en la modalidad dobles damas y tuvo acción en varias categorías: B1+30, B2+30, C1+30, C2+30 y C+50.
La convocatoria atrajo a jugadoras de diferentes puntos de la Argentina y permitió disfrutar de un fin de semana cargado de deporte y camaradería en las canchas locales, consolidando a Villa Carlos Paz como escenario de eventos deportivos de alcance nacional.