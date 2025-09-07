El handball internacional reunió a más de 1500 jugadores en la ciudad

Este fin de semana se disputó en Villa Carlos Paz la 30° edición del Torneo Internacional de Handball Argentina 2025, que reunió a más de 1500 jugadores en un evento deportivo de alcance continental.

El certamen contó con la participación de 30 clubes provenientes de distintas provincias del país y delegaciones de Uruguay, Chile, Perú y Brasil. Los partidos se jugaron en 18 canchas simultáneas con presencia de categorías infantil, menor, cadete y juvenil, tanto en la rama masculina como femenina.

Las sedes principales fueron el Estadio Arena y el Club Atlético Carlos Paz, donde se vivieron jornadas de intensa competencia y camaradería. La organización estuvo a cargo de VSD Eventos, con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad.

Además del valor deportivo, el torneo potenció la actividad turística y consolidó a Carlos Paz como un escenario destacado para la realización de eventos internacionales.