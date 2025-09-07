El Poli Santa Rita y Poli Colinas fueron sede de la octava fecha de la Liga

El pasado sábado se llevó a cabo la octava fecha de la Liga Municipal de Fútbol, un certamen que organiza el Gobierno de la Ciudad y que cada fin de semana convoca a cientos de niños.

En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en el Poli Santa Rita y el Poli Colinas, donde se enfrentaron las Escuelas Municipales de Santa Rita, Colinas, La Quinta, Altos del Valle y Sol y Río, junto a instituciones como Dante Alighieri, San José, Tanti Sierras Club, Icho Cruz, la Escuela Parroquial, El Progreso, San Antonio e Independiente.

El espíritu del encuentro volvió a centrarse en la camaradería, la participación y el juego limpio, fortaleciendo valores más allá de los resultados deportivos.