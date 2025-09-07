Exhibición de pádel con figuras históricas en Carlos Paz

El Complejo Lake Padel de Villa Carlos Paz es hoy escenario de una jornada especial que reúne a grandes nombres de la historia del pádel argentino. Desde las 18.30, el público podrá disfrutar de una exhibición con figuras como Juan Vargas, Ramiro Nani, Gustavo Briner y Mariano Lasaigues.

La actividad está abierta a vecinos y turistas, sin costo de ingreso. Es una oportunidad para ver en acción a referentes que marcaron época en este deporte, en un evento que combina espectáculo, cercanía con los jugadores y difusión del pádel en la ciudad.