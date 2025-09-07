La flota más numerosa de Sudamérica compitió en Carlos Paz

El pasado sábado 6 de septiembre, el lago San Roque recibió a la flota más numerosa de Sudamérica para disputar la primera fecha del Campeonato Clausura de vela clase J24, con sede en el Club Náutico Córdoba.

El evento reunió a embarcaciones de distintos puntos de la provincia y se desarrolló en cuatro regatas que aportaron un espectáculo náutico de gran nivel. La competencia reafirmó el protagonismo de Villa Carlos Paz en este deporte, dado que la flota estable de J24 más importante de la región se encuentra de manera permanente en la ciudad.

Desde la organización confirmaron que en los próximos meses se sumarán nuevas fechas, consolidando al lago San Roque como epicentro de la actividad náutica en el país.