Sebastián Boldrini: “Esto es una fiesta para el público fierrero”

Villa Carlos Paz. El secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, valoró la realización de una nueva edición de Leyendas del Rally, en el marco del “Gran Premio Villa Carlos Paz 2025”, que convocó a vecinos, turistas y fanáticos del automovilismo en la peatonal de la ciudad.

“Es otra fecha más de Leyendas del Rally, y la verdad que para Carlos Paz y para el público fierrero que tenemos en nuestra ciudad es importantísimo. Contamos con muchas réplicas de vehículos que corrieron en la Sierra Cordobesa en distintas épocas y categorías, además de algunos autos originales que se exhiben especialmente”, señaló el funcionario.

Boldrini destacó que los visitantes pudieron disfrutar de una experiencia única: “Hoy la gente tiene la posibilidad de acercarse, sacarse fotos y vivir de cerca la historia del rally. Lo lindo es ver esas réplicas exactas de autos que marcaron desde los años 80 hasta los 2000, con distintos reglamentos y estilos, pero que siguen despertando pasión”.

El secretario también subrayó el impacto turístico que generan estos eventos en la ciudad: “Se nota en las calles el movimiento que producen los autos del rally y otros encuentros que ya comienzan a activarse en el calendario. A partir de septiembre, con la primavera y diferentes propuestas, tenemos una agenda muy fuerte de eventos, incluso comparada con el año pasado”.

En ese sentido, recordó que Villa Carlos Paz se prepara para recibir no solo visitantes locales, sino también turistas de provincias vecinas: “Lo que siempre pregonamos es el movimiento de fin de semana y el turismo de cercanía. Vemos gente que llega desde distintos puntos de Córdoba, pero también desde Santa Fe y Rosario para participar de estas actividades que hacen a la identidad de nuestra ciudad”.