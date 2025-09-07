Rosario. Vélez Sársfield se impuso 2-0 ayer ante Central Córdoba (SE) en el estadio Gigante de Arroyito y conquistó la Supercopa Argentina. Jano Gordón marcó los dos goles del encuentro, a los 5 y 40 minutos del segundo tiempo, y selló el triunfo del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El Fortín alcanzó así su 19° título oficial reconocido por la AFA y el segundo en esta competición, tras haber ganado la edición 2013. El equipo venía de una racha positiva, con cuatro victorias consecutivas y solo una derrota en el semestre, además de haber obtenido la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Central Córdoba (SE) llegó a la final tras conquistar la Copa Argentina y buscaba su segunda estrella en Primera División. El encuentro fue arbitrado por Facundo Tello, con Nicolás Lamolina a cargo del VAR.