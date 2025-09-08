Básquet: buen triunfo de Club de Pesca ante Dante Alighieri

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz tuvo una intensa doble jornada de básquet frente a Dante Alighieri por la Fecha 4 del Torneo “Guillermo Hunicken” – Fase 2, con partidos disputados tanto de local como de visitante.

El viernes, en el Estadio Zisman-Germanetto, los equipos juveniles y de Primera abrieron la serie. En la categoría U17, Dante se impuso con claridad por 66 a 43. Sin embargo, la Primera del “Pesca” logró un triunfo ajustado pero vital al vencer 71 a 67, celebrando ante su gente.

El sábado la acción continuó, esta vez en el Estadio Dante Alighieri, donde se presentaron las divisiones U13, U15 y U21. La U13 mostró un gran nivel y consiguió una contundente victoria por 108 a 35, mientras que la U15 logró un ajustado triunfo por apenas un punto: 59 a 58. La jornada se cerró con la categoría U21, en la que Dante Alighieri se quedó con el triunfo por 74 a 69.

De esta manera, el Club de Pesca cerró el fin de semana con un balance de tres victorias y dos derrotas, consolidando el buen presente de varias de sus categorías y dejando en claro que sigue siendo protagonista en el certamen.

La U15 logró un ajustado triunfo por apenas un punto: 59 a 58.





Vóley: jornada adversa en la Copa de Plata

El pasado sábado 6 de septiembre, el vóley del Club de Pesca de Villa Carlos Paz afrontó una nueva fecha de la Copa de Plata, recibiendo en el Estadio Zisman-Germanetto al Club Banco Nación por la Fecha 14 del certamen.

La jornada no fue favorable para los equipos locales, que enfrentaron duros compromisos en categorías formativas y juveniles. En Sub 16, Banco Nación se impuso por 3 a 1, mientras que en Sub 18 el conjunto visitante ganó con autoridad por 3 a 0. Finalmente, en la categoría Sub 21, los carlospacenses cayeron 3 a 1, cerrando un sábado complicado en cuanto a resultados.

Pese a los marcadores adversos, el Club de Pesca continúa sumando experiencia en sus divisiones juveniles, con el objetivo de fortalecer el trabajo formativo y mantener presencia competitiva en la Copa de Plata.

