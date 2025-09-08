La Cumbre. Los próximos 13 y 14 de septiembre, llegará a La Cumbre una nueva edición del Rally de Autos Antiguos, que involucrará además a las localidades de San Esteban y Los Cocos.

Este tradicional evento, en esta oportunidad llega de la mano de la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos y el Municipio de La Cumbre, bajo la denominación 39° Rally Centro de la República circuito Alturas de Punilla. El recorrido prevé tres vueltas que concluirán frente a la Secretaría de Turismo local.

"Te esperamos para disfrutar juntos una experiencia inolvidable en el corazón de las sierras de Córdoba”, destacaron.

Inscripciones al 3516 32-2686.