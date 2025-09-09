Argentina cerró las Eliminatorias con una caída ante Ecuador

Ecuador. La selección argentina de fútbol cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes con una derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil. El único gol del partido llegó a través de Enner Valencia, quien convirtió un polémico penal sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

El encuentro estuvo marcado por las ausencias y las expulsiones. La Albiceleste no contó con la presencia de Lionel Messi, mientras que Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo, dejando a los dirigidos por Lionel Scaloni con un hombre menos durante más de una hora de juego. Sin embargo, en el inicio del complemento el local también sufrió una baja: Moisés Caicedo vio la tarjeta roja directa y ambos equipos quedaron con diez futbolistas.

A pesar del traspié en la última jornada, Argentina finalizó como líder de la clasificación con 38 puntos, consolidándose además como el equipo más goleador de las Eliminatorias, con 31 tantos a favor.

Por su parte, Ecuador alcanzó los 29 puntos, escaló al segundo puesto de la tabla y se destacó como la defensa más sólida de la competición, con apenas cinco goles recibidos en 18 partidos, lo que lo convierte en una de las revelaciones del certamen.