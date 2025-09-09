De todas formas, la Albiceleste terminó primera en la tabla
Argentina cerró las Eliminatorias con una caída ante Ecuador
Ecuador. La selección argentina de fútbol cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes con una derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil. El único gol del partido llegó a través de Enner Valencia, quien convirtió un polémico penal sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.
El encuentro estuvo marcado por las ausencias y las expulsiones. La Albiceleste no contó con la presencia de Lionel Messi, mientras que Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo, dejando a los dirigidos por Lionel Scaloni con un hombre menos durante más de una hora de juego. Sin embargo, en el inicio del complemento el local también sufrió una baja: Moisés Caicedo vio la tarjeta roja directa y ambos equipos quedaron con diez futbolistas.
A pesar del traspié en la última jornada, Argentina finalizó como líder de la clasificación con 38 puntos, consolidándose además como el equipo más goleador de las Eliminatorias, con 31 tantos a favor.
Por su parte, Ecuador alcanzó los 29 puntos, escaló al segundo puesto de la tabla y se destacó como la defensa más sólida de la competición, con apenas cinco goles recibidos en 18 partidos, lo que lo convierte en una de las revelaciones del certamen.