Argentinos es semifinalista de la Copa Argentina

Buenos Aires. La Copa Argentina entró en su etapa decisiva. Anoche, en el Cilindro de Avellaneda, Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Lanús en el duelo por un lugar en las semifinales del certamen más federal. El Bicho se metió entre los cuatro mejores del torneo y se medirá ante Newell’s o Belgrano, que se enfrentarán el 17 de septiembre.

En el arranque Argentinos tomó la iniciativa producto de su buen manejo de la pelota, pero Lanús también tuvo la suyo y la recuperó pasados los diez minutos iniciales y se acercó al campo rival. Fue un mano a mano en la mitad de cancha en la que se generó el juego.

Fue a los 29 minutos el Bicho tuvo la más clara con una de Lautaro Giaccone, pero sobre la línea la defensa Granate impidió la caída de su valla.

El equipo de La Paternal fue más profundo y a los 36 minutos logró la apertura del marcador, en una jugada que siguió tras un tiro de esquina, Leandro Lozano mandó un centro perfecto desde la derecha y Tomás Molina cabeceó para el 1-0.

En el comienzo del complemento Lanús reaccionó y su control de la pelota lo metió en el campo rival. Tuvo una concreta con Eduardo Salvio, pero tras ingresar en el área su remate cruzado fue desviado.

Con el correr de los minutos Argentinos tomó el control y bajó la intensidad. Lanús no pudo recuperarse y no dispuso de llegadas para plasmar la igualdad.

Argentinos Juniors se medirá contra Newell’s o Belgrano, que se verán las caras el 17 de septiembre en el Estadio La Pedrera, de Villa Mercedes, en San Luis.

