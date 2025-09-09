Córdoba lanzó inscripciones para L’Étape 2026 con circuitos en el valle de Punilla

La ciudad de Córdoba será sede de L’Étape Argentina by Tour de France el domingo 22 de marzo de 2026, con largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes. Las inscripciones ya están disponibles a través de la web oficial de la competencia.

La prestigiosa prueba internacional vuelve a elegir a la provincia por su geografía, infraestructura y tradición en la organización de grandes eventos. El certamen permitirá a ciclistas amateurs y profesionales vivir la experiencia del Tour de France en dos recorridos: uno de 134 km y otro de 64 km, con paisajes únicos del valle de Punilla.

La cita coincidirá además con el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta, que regresa a Córdoba tras 25 años, consolidando a la provincia como epicentro deportivo y cultural de alcance internacional. Cada inscripto recibirá un kit con chip de cronometraje, brazalete de acceso y servicios de asistencia, además de accesorios exclusivos según la modalidad elegida.