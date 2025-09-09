Las Leyendas del Rally brindaron color y pasión a las calles de la ciudad

La ciudad de Villa Carlos Paz vivió una verdadera fiesta durante el fin de semana pasado con una nueva edición del evento «Leyendas del Rally», que tuvo como epicentro las sierras de Córdoba y convocó a miles de fanáticos del deporte motor.

Numerosos autos históricos recorrieron la ciudad y se contó con la participación de numerosas tripulaciones de autos de rally históricos de carrera, réplicas, recreación homenaje de versiones de homologación y modelos de interés especial.

Las actividades tuvieron como epicentro a Villa Carlos Paz con la largada simbólica el día sábado por la mañana y con la exhibición de los vehículos que convocó una multitud en plena peatonal el mismo sábado por la noche.

Fue una oportunidad imperdible para ver de cerca a los míticos autos de rally que forjaron la historia y dejaron el recuerdo imborrable en la memoria colectiva.