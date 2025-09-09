Sin Messi, Argentina cierra las Eliminatorias frente a Ecuador

Ecuador. La Selección Argentina visita a Ecuador desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el marco del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro será televisado por TyC Sports y Telefé.

Los comandados por Lionel Scaloni no contarán con la presencia de Lionel Messi, vienen de superar por 2-0 a Venezuela en su última localía previa a la Copa del Mundo y ahora mandan en la tabla con 38 puntos tras 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Ya tiene asegurado su lugar para defender la corona de Qatar 2022 y, además, se garantizó el primer puesto en las Eliminatorias ya que sus perseguidores quedaron a diez o más unidades.

En ese marco, la Scaloneta afrontará su último partido sin su capitán y emblema, Messi, que explicó que en conjunto con el entrenador decidió regresar a Florida para reincorporarse a Inter Miami. "Hablé con Leo. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien".

Para el combinado nacional, el calendario marca una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India. Ya en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España, en una sede aún por definir.

En su última presentación, Argentina viene de vencer a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires y, también, la última presentación de Messi en el país por un partido oficial.

Para este duelo, Lionel Scaloni planea poner en cancha a un equipo con varias variantes al que consiguió los tres puntos ante la Vinotinto. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se perfilan para regresar al once: el delantero del Inter viene de marcar apenas ingresó en el complemento frente a Venezuela, mientras que el volante del Liverpool, que llegó con lo justo tras una molestia muscular, será parte de un mediocampo en plena rotación junto con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

En defensa, la baja obligada de Cuti Romero por suspensión abre la puerta para que Leonardo Balerdi acompañe a Nicolás Otamendi, mientras que Gonzalo Montiel podría reemplazar a Nahuel Molina. Nicolás Tagliafico mantendría su lugar.

En ataque, la ausencia de Messi y la salida de Franco Mastantuono darían lugar a Nicolás Paz, mientras que resta definir si Julián Álvarez acompañará a Lautaro Martínez o si Scaloni optará por un solo nueve, lo que le daría chances a Giuliano Simeone. Además, Nicolás González, de buen ingreso ante la Vinotinto, es otro candidato a ganarse un lugar desde el inicio en reemplazo de Thiago Almada.