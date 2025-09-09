Sin Messi, con “la 10” en nuevas manos y la mirada puesta en el Mundial

Argentina visitará esta noche a Ecuador en Guayaquil, desde las 20 (hora argentina), en el estadio Monumental Banco Pichincha, para cerrar las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El árbitro designado será el colombiano Wilmar Roldán.

Con la clasificación y el liderazgo ya asegurados, Lionel Scaloni aprovechará el partido para probar variantes mientras se proyecta un recambio sin Lionel Messi. Justamente, la camiseta número 10 será ocupada por Thiago Almada, quien se perfila como nuevo referente creativo del equipo.

Los cambios apuntan a cuidar jugadores, dar minutos a otros y seguir construyendo hacia el futuro: se habla de un doble 9 y movimientos tácticos en defensa y mediocampo.

Por el lado de Ecuador, la expectativa está puesta en cerrar la Eliminatoria con un triunfo en casa. Recuperan a jugadores clave y apuestan a un partido de orgullo nacional. El clima caluroso y húmedo de Guayaquil será un desafío extra para los dos equipos.