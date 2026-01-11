Talleres y Belgrano jugaron sus primeros partidos de pretemporada

Córdoba. Talleres y Belgrano disputaron sus primeros amistoso de pretemporada en el marco de sus preparaciones para el Torneo Apertura 2026. Los cotejos solo fueron el inicio de una seguidilla de partidos que seguirán en el transcurso de la semana.

El plantel albiazul comandado por Carlos Tevez salió a la cancha del estadio José Dellagiovanna en la tarde del viernes 9 de enero. Disputó dos encuentros de 60 minutos cada uno contra Tigre.

El primero finalizó con derrota por 2 a 1 gracias a los goles de Ignacio Russo y David Romero. Valentín Dávila convirtió el descuento para la visita. El segundo fue victoria 1 a 0 gracias al tanto de Giovanni Baroni.

El próximo sábado 17 de enero, el equipo comandado por Tevez continuará con su pretemporada cuando se mida con San Miguel en las instalaciones del Sofitel La Reserva de Cardales.

Belgrano programó dos partidos amistosos matutinos para este sábado 10 en el Predio Armando Pérez. Central Córdoba fue el rival seleccionado para el estreno, que terminó en victoria gracias al gol de Lisandro López.

El segundo cotejo concluyó en empate a 1 con gol de Lautaro Gutiérrez para el equipo celeste. En este caso, el 11 lo compusieron Matías Daniele; Alcides Benítez, Agustín Falcón, Álvaro Ocampo y Adrián Spörle; Jeremías Lucco, Gerónimo Heredia, Ramiro Hernández y Julián Mavilla; Brian Reyna y Lucas Passerini. El siguiente encuentro amistoso será el martes 13 ante el recién ascendido y campeón Estudiantes de Río Cuarto. (ViaCordoba)