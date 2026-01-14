Liga Profesional, ¿cuándo debutan los equipos cordobeses?

País. La Liga Profesional de Fútbol dará inicio a la temporada 2026 con el comienzo del Torneo Apertura, que arrancará oficialmente el jueves 22 de enero, con la disputa de la primera fecha del certamen. El campeonato marcará el regreso de la competencia oficial tras el receso y contará con la participación de 30 equipos, divididos en dos zonas, que se enfrentarán a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo.

La jornada inaugural tendrá como uno de sus protagonistas a Instituto, que ese mismo jueves hará su debut frente a Vélez Sarsfield, en un encuentro programado para las 22.15 horas. El conjunto de Alta Córdoba será el encargado de abrir el camino para los equipos de la provincia en el nuevo torneo.

La actividad para los clubes cordobeses continuará el viernes 23 de enero, cuando Talleres reciba a Newell’s Old Boys, también desde las 22.15, en un cruce que genera expectativas por el arranque de ambos equipos. En tanto, Belgrano saldrá a escena el sábado 24, cuando visite a Rosario Central a partir de las 22, en un partido que se disputará en el Gigante de Arroyito.

El cierre de la participación cordobesa en la primera fecha llegará el domingo 25 de enero, con el debut de Estudiantes de Río Cuarto, que enfrentará a Tigre desde las 21 horas, marcando un nuevo capítulo para el club del sur provincial en la máxima categoría.