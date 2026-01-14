Talleres: Tevez sigue a la espera de refuerzos

Córdoba. A pocos días del debut en la Liga Profesional, Talleres sigue sin sumar refuerzos, lo que genera preocupación en su DT Carlos Tevez. La T peleó el descenso buena parte del año pasado y el clima interno no fue el mejor. Además, hubo varias bajas, lo que agrava la situación albiazul.

Hasta aquí, los albiazules tienen sólo una cara nueva. En realidad, no tan nueva. Bruno Barticciotto volvió a Talleres luego de su préstamo al Santos Laguna. El chileno tuvo un auspicioso paso por el fútbol de México y, tras el visto bueno que ya dieron el Apache y su cuerpo técnico, será el "9" titular.

Bajas sí hay. Se anunció una lista de los jugadores prescindibles, la mayoría con lógica si se tenía en cuenta el bajo rendimiento. Así, salieron Bebelo Reynoso (Deportivo Cali), Federico Girotti (Alianza Lima), Nahuel Bustos (Independiente Santa Fe) y Joaquín Mosqueira (Tigre). También se acabaron contratos, como los de Rubén Botta (Defensa y Justicia) y el arquero Javier Burrai (Sarmiento). Y se vendió al colombiano Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense).

Hay otros futbolistas a los cuales se les continúa buscando club. Mientras, entrenan diferenciado porque no serán tenidos en cuenta por el entrenador. Es el caso de Luis Sequeira, separado del grupo por indisciplina, el venezolano Miguel Navarro (con interés del fútbol argentino y también del exterior) y el zaguero Juan Gabriel Rodríguez, que se recupera de una lesión.