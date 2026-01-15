Belgrano anunció el regreso de Rigoni y alimenta la ilusión

Belgrano oficializó la llegada de Emiliano Rigoni, su tercer refuerzo, quien vuelve al club que lo formó y compartirá plantel con Lucas «El Chino» Zelarrayán. El volante de 32 años de edad comenzará a vivir su segunda etapa en el «Pirata» tras haber completado su vínculo contractual con el Sao Paulo de Brasil.

El jugador viene de tener pocos minutos en el equipo brasilero y quedó libre al finalizar 2025.

Se trata de otro de los grandes valores surgidos desde Villa Esquiú que retorna al club, tras la vuelta de Zelarrayán. En este mercado de pases, Belgrano incorporó además al lateral paraguayo Alcides Benítez, y al mediocampista central proveniente de Atlético Tucumán, Adrián Sánchez.

Durante las últimas horas, comenzó a sonar con fuerza un posible retorno de Franco «El Mudo» Vázquez.