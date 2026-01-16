Julián Ceballos refuerza a Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Mendoza. El exjugador del Deportivo San Nicolás de 21 años, Julián Ceballos, fue cedido a préstamo de Boca Juniors a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, va a hacer su debut en Primera División. Ceballos viene de ser titular del club All Boys donde jugó durante todo el 2025.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza junto a Independiente Rivadavia de la misma provincia representarán a Mendoza en la máxima categoría del fútbol argentino, ya que el año pasado descendió el Tomba Godoy Cruz.

En este mismo mercado de pases ya llegaron el defensor Ezequiel Muñoz y la dirigencia del blanco y negro tendría apalabrada la llegada de Norberto Briasco.

También llegó Tomás Ortíz, de último paso por Chacarita, el nacido en Florencio Varela. Es un mediocampista corpulento que también vistió los colores de Arsenal de Sarandí, donde llegó a disputar más de 40 partidos. Ariel Broggi busca dinámica, intensidad y buen despliegue físico, cualidades que pueden ser brindadas por el futbolista de 25 años.

El mercado de pases

Gimnasia y Esgrima debe jugar en el papel de la permanencia e incluso aspirar a más, para cumplir con la gran expectativa que tiene Mendoza sobre la participación del Lobo en Primera División. Por ello, reforzarse es imprescindible y desde el primer día de enero de este 2026 el equipo comandado por Ariel Broggi viene sumando jerarquía y experiencia para asegurarse un lugar en la máxima categoría.

La dirigencia anunció la llegada de 7 refuerzos más y entre ellos están el delantero Santiago Rodríguez, el arquero Roggero, los defensores Luciano Paredes, Juan José Franco y Ezequiel Muñoz; por último, los volantes Esteban Fernández y Nicolás Liniers.