“El Mudo” Vázquez a un paso de volver a Belgrano

Córdoba. Todo indica que Franco “Mudo” Vázquez está a punto de volver a Belgrano. De concretarse, el futbolista que jugó en Italia las últimas temporadas se convertiría en el cuarto refuerzo de Ricardo Zielinski.

El jugador de 36 años oriundo de Tanti vistió la camiseta del Cremonese desde 2023, que militó en la segunda y primera división del fútbol italiano. En la actual temporada, jugó 16 partidos, brindó tres goles y asistencias.

El club de Italia y el profesional habrían acordado verbalmente el final de su contrato y Vázquez llegaría en condición de libre. Su acuerdo con el Pirata sería hasta diciembre de 2026, con opción de renovación a considerar.

“Faltan detalles. Está muy cerca, pero no hecho”, expresaron desde Belgrano sobre el regreso que se concretaría luego de 14 años. Palermo, Rayo Vallecano, Sevilla, Parma y Cremonese, la Selección Argentina y la de Italia fueron otras camisetas que defendió el cordobés.